وحدة السكان بالأقصر تعلن بدء ثانى قوافل "صحتك تهمنا" والكشف على 200 حالة بالرياينة

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "صحتك تهمنا"، عبر مجموعة من القوافل الطبية المجانية لجميع مراكز وقرى المحافظة، حيث بدأت ثانى تلك القوافل بقرية الرياينة والتي تمت بالتعاون مع مستشفى العيون الدولي، والشركة المتحدة للبصريات، وذلك بقيادة رجاء شوقى مدير وحدة السكان، وإشراف منسق المسؤولية المجتمعية الدكتور أحمد العراقى، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتقول رجاء شوقى مدير وحدة السكان بالأقصر، فى بيان صحفي، أنه قامت القافلة بتوقيع الكشف على (200) حالة من قرية الرياينة والقرى المجاورة لها مجاناً، وجاري توزيع بقية القوافل بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني، حيث استقبلت القافلة جمعية نور السماء بقرية الرياينة بمركز أرمنت، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وحدات السكان بالمحافظات، وانطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وتأكيدا على ضرورة المشاركة والتشبيك مع الجهات المختلفة ومتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل.

وأوضحت مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، أن الوحدة تُدرك أهمية المشاركة المجتمعية لمساعدة أهالينا في جميع مراكز وقرى محافظة الأقصر، وتُسخر كافة إمكاناتها لتقديم الخدمات المختلفة لهم، وتحرص أيضاً على المساهمة في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية لمختلف فئات المجتمع الأقصرى عامة وغير القادرين خاصة، وذلك من خلال العديد من الإجراءات من بينها إطلاق القوافل التنموية الشاملة والقوافل الطبية المتخصصة والمشاركة الفعالة فى قوافل تنظيم الأسرة.



وحدة السكان بالأقصر تعلن بدء ثانى قوافل صحتك تهمنا (1)



وحدة السكان بالأقصر تعلن بدء ثانى قوافل صحتك تهمنا (2)