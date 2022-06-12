هنا يورد قمح الأقصر.. جولة داخل أول مركز لتجميع القمح المحلية بالمحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" العمل فى استلام كميات القمح من المزارعين داخل مركز تجميع الأقماح المحلية فى مقر مطاحن الإتحاد التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، وذلك تحت إشراف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، وبمتابعة لجنة مخصصة لاستلام القمح من المزارعين والأهالي على مدار الساعة.

وفى هذا الصدد يقول قال بركات محمد نادى القاضي رئيس قطاع مطاحن الأقصر، وأحد قيادات تسلم القمح بمركز تجميع الأقماح بالأقصر، إن التوريد كان يتم فى السنوات الماضية توريد القمح لشونة أرمنت وشونة وبنكر إسنا، وجاء هذا العام قرار استثنائي من الدكتور على المصيلحى وزير التموين لإنشاء أول مركز لتجميع القمح المحلى بوسط مدينة الأقصر فى مطاحن الإتحاد، وذلك عقب مطالبات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بإنشاء المركز للتخفيف عن المزارعين والأهالي فى مناطق شمال المحافظة البعيدة عن أماكن التخزين بإسنا وأرمنت.

ويضيف رئيس قطاع مطاحن الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن مركز تجميع القمح بمدينة الأقصر تم افتتاحه هذا الموسم للتخفيف على المزارعين والموردين بمدينة الأقصر والقرى التابعة له، موضحاً أن عملية توريد القمح تمر بعدة مراحل تبدأ بعملية أخذ عينات من الأقماح من خلال اللجنة التى تضم مندوب من التموين والزراعة وسلامة الغذاء وأمين المركز، وبعد التأكد من سلامة القمح والتأكد من أنه حديث تتم عملية وزن السيارة المحملة بالأقماح على الميزان ليتم تفريغها بعد ذلك ووزنها فارغة مرة أخرى، مؤكداً أنه يتم نقل كميات الأقماح إلى الأماكن التي خصصتها وزارة التموين وهى شونة أرمنت وشونة وبنكر إسنا.

وأكد بركات محمد نادى، أن مركز تجميع القمح بمطاحن الإتحاد بالأقصر، جاء لتذليل كافة العقبات للمزارعين بعد شكواهم المتكررة، كما أنه يجرى التجهيز لصومعة في مدينة طيبة شمال الأقصر لتبدء العمل خلال عامين كأقصى تقدير، موضحاً أن السيارات تصل فى البداية للميزان البسكول داخل مركز التجميع، ويتم سحب عينة وحال ثبوت خلوها من الزلط والرمل ويتم تفريغ الحمولة دون أعباء على المزارع أو رسوم نهائياً، موضحاً أن كميات التوريد فى المركز تعتبر معقولة ومميزة جداً، حيث أنه حال زيادة الكميات يتم نقل القمح لبنكر إسنا لكي يتم تجهيزه بالكامل حيث أنه من المتوقع أن يتم غلقه نهائياً بوصوله لمعدل التوريد المطلوب خلال الأيام المقبلة.



توريد القمح بالأقصر داخل أول مركز لتجميع الأقماح المحلية (1)



توريد القمح بالأقصر داخل أول مركز لتجميع الأقماح المحلية (2)



توريد القمح بالأقصر داخل أول مركز لتجميع الأقماح المحلية (3)



توريد القمح بالأقصر داخل أول مركز لتجميع الأقماح المحلية (4)



توريد القمح بالأقصر داخل أول مركز لتجميع الأقماح المحلية (5)



توريد القمح بالأقصر داخل أول مركز لتجميع الأقماح المحلية (6)