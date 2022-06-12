هبوط بورصات الخليج بأولى جلسات الأسبوع.. و"الأسهم السعودية" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2.23% خاسرًا 281.54 نقطة ليغلق عند مستوى 12322.35 نقطة، أعقبه مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 1.87% خاسرًا 142 نقطة ليغلق عند مستوى 7467.42 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.39% خاسرًا 181.71 نقطة ليغلق عند مستوى 12917.54 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 2.23% خاسرًا 281.54 نقطة ليغلق عند مستوى 12322.35 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.26% خاسرًا 503.12 نقطة ليغلق عند مستوى 21737.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 173.6 مليون سهم بقيمة 7.4 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع الرأسمالية بنسبة 4.85%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.34%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.21%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.53%، ثم قطاعي النقل والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.35%، 3.3%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 4.18%.

وقفزت 9 أسهم خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اس تي سي" بنسبة 6.57%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 1.97%، ثم سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 1.81%، وتراجع 200 سهمًا على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 9.98%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 9.94%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 8.7%، فيما تصدر سهم "اس تي سي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 2.04 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.69% خاسرًا 13.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1870.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.03 مليون سهم بقيمة 730.1 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 65.33% بضغوط هبوط أسهم البنك الأهلي المتحد، بنك السلام، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 2.37%، 1.14%، 0.33%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 10.4% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.4%، وهبط سهمي سوليدرتي البحرين، البحرين للسينما بنسبة 1.85%، 1.12%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.42%، وصعد سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.25%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.87% خاسرًا 142 نقطة ليغلق عند مستوى 7467.42 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.09% خاسرًا 176.57 نقطة ليغلق عند مستوى 8260.32 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.06% خاسرًا 62.48 نقطة ليغلق عند مستوى 5846.31 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.59% خاسرًا 98.72 نقطة ليغلق عند مستوى 6096.83 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 169.6 مليون سهم بقيمة 51.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.7 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.11%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.91%، ثم قطاعي العقار والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.43%، ثم قطاعي الاتصالات والمنافع بنسبة 0.99%، 0.93%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.23%.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.39% خاسرًا 181.71 نقطة ليغلق عند مستوى 12917.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 146.3 مليون سهم بقيمة 482.2 مليون ريال عبر تنفيذ 11.7 ألف صفقة، وتراجع 38 سهمًا، وارتفع 11 سهمًا.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.09%، يليه قطاعات البضائع والخدمات الاستهلاكية، والنقل، والعقارات بنسبة 0.69%، 0.68%، 0.6%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%.