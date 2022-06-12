نجاح إعادة عجلات قطار عقب خروجها عن القضبان بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت هيئة السكك الحديدية بالتعاون مع أجهزة محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستخدام ونش من إعادة عربتي قطار دسوق للقضبان بعد خروجهما، قادما من مطوبس لدسوق، بمدخل مدينة فوة، ولم يسفر حادث خروج العربيتين وقوع أي خسائر في الأرواح البشرية.

وتابع اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال إعادة إعادة عربتي القطار للقضبان، باستخدام ونش هيئة السكة الحديدية، والذي تم استدعاؤه من طنطا، لإعادة عربتي القطار.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تلقيا إخطارًا من مأمور قسم شرطة فوه يفيد بخروج عربتين من قطار دسوق القادم من مطوبس متجه لدسوق عن القضبان، وذلك بمدخل فوه، حيث لم ينتج عن ذلك وجود أي إصابات أو خسائر بشرية بين الركاب.

وتبين من خلال الفحوصات والتحريات التي أجرتها الأجهزة المعنية في محافظة كفر الشيخ، أن القطار خرج عن القضبان نتيجة خروج عجلات عربيتين، مما أدى إلى سقوطه.

ويفحص مسئولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر الأسباب التي أدت إلى خروج قطار دسوق عن القضبان قبل أن يصل إلى مدخل مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، وتم توجيه ونش من دسوق لموقع خروج عجلات القطار بمدخل فوه لوضعه على القضبان، بعد أن تم فصل العربيتين، والذي نجح في إعادة عربتي القطار.