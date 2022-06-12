اليوم السابع
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2022.. ننشر أسماء الـ10 الأوائل "صور"

الأحد، 12 يونيو 2022 03:18 م
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2022.. ننشر أسماء الـ10 الأوائل "صور" نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
أسيوط فريق المحافظات

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اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، وأكد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، على انتهاء أعمال تقدير درجات امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام 2021 - 2022.

قال محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه جرى الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية ورصد الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية؛ وإرسالها إلى الوزارة لنشرها على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم بالإضافة لجميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس.

وكانت نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بأسيوط بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 63.2% واجتاز الفصل الدراسى الأول للإعدادية العامة 53 ألفا و358 طالباً من إجمالى عدد المقيدين البالغ عددهم 85 ألفا و10 طلاب.

وأعلنت محافظة أسيوط أوائل الشهادة الاعدادية وجاء ترتيبهم كالآتي:
 
الاول سوسنة ايمن عدلى من مركز ابوتيج 
الثانى سامح شنودة لطفى مركز البدارى 
الثالث ملك الحسين سيد مركز البدارى
الرابع امل حسن على مركز منفلوط 
الخامس زياد عصام سعد مركز أسيوط 
السادس احمد انور مطاوع مركز أسيوط 
السابع سما علاء الدين محمد مركز أسيوط
الثامن ملك ثروت سيد إدارة البدارى 
التاسع منة رمضان كمال إدارة ديروط
العاشر سلمى سعيد عبدالرحيم إدارة البدارى
 
 
اوائل-الشهادة-الاعدادية-فى-محافظة-أسيوط
اوائل الشهادة الاعدادية فى محافظة أسيوط
 
محافظ-أسيوط-يعتمد-نتيجة-الامتحانات--(1)
 
محافظ-أسيوط-يعتمد-نتيجة-الامتحانات--(2)
 
محافظ-أسيوط-يعتمد-نتيجة-الامتحانات--(3)
 
محافظ-أسيوط-يعتمد-نتيجة-الامتحانات--(4)
 
محافظ-أسيوط-يعتمد-نتيجة-الامتحانات--(5)

 

 
 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة أسيوط 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة أسيوط

نتيجه الشهاده الاعداديه



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