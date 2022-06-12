نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2022.. ننشر أسماء الـ10 الأوائل "صور"

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، وأكد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، على انتهاء أعمال تقدير درجات امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام 2021 - 2022 .

قال محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه جرى الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية ورصد الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية؛ وإرسالها إلى الوزارة لنشرها على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم بالإضافة لجميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس.

وكانت نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بأسيوط بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 63.2% واجتاز الفصل الدراسى الأول للإعدادية العامة 53 ألفا و358 طالباً من إجمالى عدد المقيدين البالغ عددهم 85 ألفا و10 طلاب.