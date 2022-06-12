ميناء سفاجا يستقبل السفينة WADI ALKARNAK قادمة من فرنسا تقل 63 ألف طن قمح

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل ميناء سفاجا البحري السفينة WADI ALKARNAK قادمة من فرنسا، بحمولة 63 ألف طن قمح لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، حيث قامت الأجهزة المعنية بالميناء من التأكد من صلاحية الشحنة للاستخدام الآدمي وخلوها من الآفات والحشرات ومطابقتها للمواصفات العالمية وذلك بسحب عينات عشوائية من الشحنة للتأكد من كافة المواصفات.

من جانب آخر، شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 68139 طن بضائع عامة متنوعة و278 شاحنة و30 سيارة ملاكي وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 7 سفن ، وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 867 طن بضائع عامة ومتنوعة، 41 شاحنة، 1 سيارة.

كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 67272 طن بضائع عامة ومتنوعة، 237 شاحنة، 29 ملاكي، واستقبل ميناء سفاجا البحري السفينة بوسيدن اكسبريس باجمالي 105 شاحنة بحمولة 3024 طن بضائع عامة ومتنوعة 19 ملاكي و 3 شاحنة فارغة والسفينة الحرية بأجمالي 66 شاحنة بحمولة 1147 طن بضائع عامة ومتنوعة، 19 شاحنة فارغة.

واستقبل ميناء نويبع العبارة ايلة والعبارة بريدج بإجمالي 4 شاحنة بحمولة 101 طن بضائع عامة و 40 شاحنة فارغة ، 10 ملاكي ، وتم مغادرة العبارة ايلة والعبارة بريدج باجمالي 41 شاحنة بحمولة 867 طن بضائع عامة ، 1 ملاكي، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 608 راكب بموانئها .