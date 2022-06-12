مقتل شخص وإصابة آخر بسكين داخل حانة بفرنسا

وقال المصدر من مكتب المدعي العام في باريس لم يفصح عن هويته - حسبما ذكرت إذاعة "آر.تي.إل" الفرنسية اليوم الأحد، إن هذا الحادث وقع قبل الساعة 4 صباحا في حانة "نيويورك" الصغيرة والتي تحظى بشعبية بين المحتفلين في شارع "موفيتارد".



واكد المصدر المطلع على التحقيق أن منفذ الهجوم استخدم سكينا.. موضحا أن القتيل يبلغ من العمر 31 عاما والمصاب 26 عاما.



ومن جانبها، اضافت النيابة أنه تم فتح تحقيق والذي عهد إلى الكتيبة الجنائية في الشرطة القضائية لباريس حول "القتل العمد والعنف المتعمد بسلاح".