معاينة شقة لتحديد الخسائر بعد اشتعال حريق بها فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف -أسماء شلبى

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لشقة اشتعل بها حريق بمنطقة إمبابة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن النيران اشتعلت بشقة دون إصابات وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.