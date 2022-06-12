مصطفى وزيرى: 12 موقعا أثريا على مستوى الجمهورية فقط تم رفع رسوم دخولها

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك تصريحاً سنوياً للمصريين والعرب المقيمين بقيمة 400 جنيه يمكن حامله من زيارة كافة المواقع الأثرية على مدى العام دون دفع أية رسوم أخرى، وتابع:" وتصاريح سنوية أيضاً بقيمة 50 جنيها بدلاً من 100 لطلبة الثانوية العامة..و125 جنيها بدلاً 150 لطلبة الجامعات "، لافتاً إلى أن هذه التصاريح تصدر من إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الآثار فى منطقة الزمالك.

وأضاف "وزيرى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة "mbcمصر"، أن أن هناك قرارات للمجلس الأعلى للآثار تنص على أن تلاميذ المدارس الحكومية المصرية الابتدائى والإعدادى يدخلون المواقع الأثرية مجاناً واللى فوق الـ60 عاما مجاناً ودور الايتام مجاناً ".

وأردف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: "وذوى الهمم والاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والضحايا ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية أيضاً يدخلون المواقع الأثرية مجاناً بالإضافة إلى طلبة الآثار والتاريخ والحضارة والإرشاد السياحى والعمارة والفنون والتربية الفنية الجميلة والتراث وإدارة المواقع مجاناً".

وأشار "وزيرى"، إلى أن هناك 12 موقعا أثريا على مستوى الجمهورية تم رفع رسوم الدخول إليها بعد إنفاق ملايين الجنيهات على تطوير البنية التحتية من خدمات وخلافه من شركات نظافة وأمن، وتابع:" قلنا قبل عام أننا هنعمل حمامات نظيفة منها ما هو ثابت داخل المواقع الأثرية ومنها ما هو متحرك وهو ما تم بالفعل الآن".