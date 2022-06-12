مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادثين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى حادثين بفوه كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف جثمان المتوفى والمصابين لمستشفى فوه للتأمين الصحى، وكفر الشيخ العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بمصرع صبحى عبدالحميد الطور، 60 سنة، من قريط، فى حادث تصادم توك توك بتروسيكل، وجرى نقل جثمانه لمستشفى التأمين الصحى بفوه تحت تصرف النيابة.

كما أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين بالقرب من حى الصوالحة شرق كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، وهما محمد على محمد، 30 سنة، وصابر محمد كامل، 25 سنة، مصابين بسحجات فى الجسم.