مصرع شخص فى حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الداخلة بالوادى الجديد

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام لشخص توفى في حادث سير، وتبين وفاة "محمد راشد محمد"، 35 عامًا، بعد سقوطه من دراجة نارية بقرية "غرب الموهوب"، التابعة لمركز الداخلة.

وجرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام ، وتحرر محضر رسمي بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات .