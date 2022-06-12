اليوم السابع
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مصرع شخص فى حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الداخلة بالوادى الجديد

الأحد، 12 يونيو 2022 01:43 م
مصرع شخص فى حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الداخلة بالوادى الجديد انقلاب دراجة نارية - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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لقى شخص مصرعه، في حادث انقلاب دراجة نارية، اليوم الأحد، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام لشخص توفى في حادث سير، وتبين وفاة "محمد راشد محمد"، 35 عامًا، بعد سقوطه من دراجة نارية بقرية "غرب الموهوب"، التابعة لمركز الداخلة.
 
 وجرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام ، وتحرر محضر رسمي بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات . 
 
 
 
 
 
 
 

 


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