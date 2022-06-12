اليوم السابع
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مصرع شخص دهسه قطار السنطة طنطا فى الغربية

الأحد، 12 يونيو 2022 06:28 م
مصرع شخص دهسه قطار السنطة طنطا فى الغربية جثة - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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لقى شخص مصرعه أسفل عجلات قطار السنطة طنطا أمام قرية مسهله التابعة لمركز السنطة، أثناء عبوره من مكان غير مخصص للعبور وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السنطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ لشرطة النجدة من ناظر محطة السكة الحديد بقرية مسهله، بانه واثناء مرور القطار القادم من السنطة ومتجها لمدينة طنطا، فوجئ قائد القطار بعبور شخص شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، ولقى مصرعه أسفل عجلات القطار، تم نقل الجثة للمشرحة وتبين أنها لشخص يدعى "ا.ع" 57 سنة وصرحت النيابة وإخطار النيابة العامة.

 

مدير امن الغربية

السنطة

قطار يدهس شخص بالسنطة

محافظة الغربية



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