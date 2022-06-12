مصرع شخص أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مكانا غير مخصص لعبور المشاة بالغربية

الغربية محمد طارق

لقى شخص فى العقد الخامس من عمره مصرعه اليوم أسفل عجلات قطار" السنطة - طنطا " بنطاق قرية مسهلة التابعة لمركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية، وذلك أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى السنطة المركزى.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنطة من ناظر محطة سكة حديد قرية مسهلة، يفيد أنه أثناء مرور القطار "السنطة -طنطا "، لقى شخص يدعى " أشرف ع ال " يبلغ من العمر57 سنة مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار، وذلك أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة مدعومة بسيارة إسعاف، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى المركزى وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.