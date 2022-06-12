مصرع شخصين وإصابة ثالث فى سقوط سيارة ملاكي بالرياح التوفيقي بطوخ

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالرياح التوفيقي بمدخل قرية كفر الفقهاء التابعة لمركز شرطة طوخ، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة ثالث.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سيارة ملاكى رقم 8453 ب ل س، عند مدخل قرية كفر الفقهاء، على الرياح التوفيقى، دائرة مركز طوخ، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال السيارة وحالة الإصابة وحالات الوفاة من الرياح التوفيقى.

وأسفر الحادث عن إصابة "أيمن السيد ناجى"، ومقيم قرية برشوم الصغرى مركز طوخ، ومصرع شخصين هما "أحمد يوسف فهمى أبو النصر، ومقيم قرية برشوم الصغرى مركز طوخ، و"سامح عزت على"، ومقيم قرية برشوم الصغرى مركز طوخ، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى، ونقل الجثتين لمستشفي بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.