مسؤول أردنى: قانون الأحزاب يدعم ترشح الشباب والمرأة للانتخابات

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أكد رئيس الهيئة المستقبلة للانتخاب في الأردن موسى المعايطة، ضرورة مشاركة الشباب في العمل الجماعي داخل مجتمعاتهم وأن يكون ولاؤهم الأساسي للوطن، مشيرا إلى أن هناك تعديلات حقيقية جرت على القوانين لدعم الشباب من بينها تخفيض سن المرشح، إضافة إلى أن قانون الأحزاب ونظام التمويل المالي للأحزاب يدعمان ترشح الشباب والمرأة.



ودعا المعايطة - خلال حوارية استضافته فيها جماعة عمان لحوارات المستقبل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - الشباب إلى الانخراط بالعمل الحزبي، مؤكدا أنه الطريق للعمل السياسي، مشيرا إلى أنه سيتم ترخيص الأحزاب الجديدة بموجب القانون الجديد، وأنه تمت مخاطبة الأحزاب لتصويب أوضاعها وفق القانون الجديد وتم تزويدها بالنماذج الخاصة بهذا الشأن.



وأوضح أن الحزب الذي لن يتمكن من تصويب أوضاعه خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون سيعتبر منحلا حكما ويحق لأي حزب آخر الترخيص بالاسم الذي يحمله الحزب غير المرخص، وأن الأحزاب أمامها سنة كي تصوب أوضاعها، لافتا إلى أن الهيئة ستتقدم باقتراح للحكومة بدعم الحملات الانتخابية للأحزاب التي تخوض الانتخابات لأول مرة، وأن القرار النهائي بالموافقة من عدمها من اختصاص مجلس الوزراء.



وقال رئيس الهيئة المستقبلة للانتخاب في الأردن إن الهيئة أمامها عمل كبير فيما يخص التدريب حول الأحزاب وقانون الانتخاب، وستقوم بتدريب كوادرها ومن ثم المجتمع على القوانين الجديدة وشكل وطريقة الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الحزبية وانخراط المجتمع بها يحتاج إلى عدة عوامل منها التربية والتعليم وأن تتضمن المناهج في المدارس مواضيع تثقف الشباب منذ طفولتهم حول الحياة الحزبية وأهميتها في تطور المجتمعات والمشاركة الفاعلة والتنوع والديمقراطية والعمل المدني.