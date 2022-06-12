مدينة الزينية تبدأ التجهيزات لتأهيل وتبطين ترعة الأقصر على طريق نصر الله

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، عن انطلاق العمل فى التجهيزات اللازمة لتأهيل وتبطين ترعة الأقصر على طريق نصر الله بداية من العشي حتى محطة محولات الكرنك، وذلك ضمن المشروع القومى لتبطين الترع وتأهيلها بمختلف أرجاء الجمهورية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية لـ"اليوم السابع"، أنه تم بالفعل بدء العمل بعد التنسيق مع ري شرق قنا للتعجيل بتأهيل وتبطين ترعة الأقصر علي طريق نصر الله بداية من العشي حتى محطة محولات الكرنك، وذلك لإصلاح الطريق ولسرعة رصفه، وضمن الخطة القومية لتبطين الترع حيث تشهد محافظات مصر العمل على قدم وساق فى أضخم مشروع قومى لتبطين الترع بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع الذى يهدف إلى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية .

وكان قد زار وفد هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء حسام النمر رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي لهيئة تنمية الصعيد، اليوم السبت، مركز ومدينة الزينية لعرض مقومات التنمية والفرص الاستثمارية المتاحة، حيث رافق الوفد كل من العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، والمهندس ماريو مملوك مدير الإدارة الهندسية بالمركز، وحميلي عبد الرحمن سكرتير المدامود بحري، ومحمد إسماعيل مدير أملاك المركز.

ومن جانبه، أوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن الهدف هو مشاركة أهالى الصعيد فى تخطيط مشروعات تنموية، وتنفيذ مشروعات تحقق نسبة عالية من فرص العمل وتشغيل الشباب وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة العائد الاقتصادى منها، وأشار النمر، إلى أن خطط الهيئة والمشروعات التى يتم تنفيذها فى الصعيد، تؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإحداث طفرة وتنمية اقتصادية كبيرة فى محافظات الصعيد لتوفير حياة كريمة وآمنة لأهالى صعيد مصر فى ظل رؤية واستراتيجية مصر 2030.















