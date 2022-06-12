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مدارس القليوبية تتلقى اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

الأحد، 12 يونيو 2022 06:00 ص
مدارس القليوبية تتلقى اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تلقى الإدارات التعليمية الـ 12 على مستوى المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، لنشرها وتوزيعها على المدارس التابعة لها، اليوم الأحد، وبالتالي يستطيع كل طالب أو ولى أمر استلام النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 من المدارس اليوم الأحد.

فيما حصدت إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، 4 مقاعد بين العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية لهذا العام، لتحل بهذا الرقم المركز الأول بين باقى الإدارات بأوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022.

وجاء ترتيب الإدارات التي حصلت على مراكز بين أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022 لهذا العام على النحو التالى:

-إدارة الخصوص التعليمية: حصلت على 4 مراكز بين أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

إدارتا بنها وطوخ: حصلت على واحدة منهما على مركز بين أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

-إدارتا كفر شكر والعبور: حصلت كل واحدة منهما على مركز بين أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

فيما خرجت 7 إدارات تعليمية بمحافظة القليوبية، من المنافسة على أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، وهى إدارات "شبين القناطر – قها – شرق شبرا الخيمة – غرب شبرا الخيمة – القناطر الخيرية – قليوب – الخانكة".

واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77%، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.68%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 ألفا و533 طالبا وطالبة، أدى الامتحان 115 ألفا و480 طالبا وطالبة.


نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية

الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022

بوابة القليوبية التعليمية نتائج الامتحانات

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الثانى 2022

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات بالاسم

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022 الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022 الترم الثاني

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