محافظ قنا يطلق إشارة البدء للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

قنا صابر سعيد

أطلق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إشارة البدء لفعاليات اليوم الأول من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمقر وحدة صحة الأسرة بمدينة العمال، وذلك بهدف رفع المناعة الصحية للأطفال، والحد من انتشار مرض شلل الأطفال فيما بينهم، رافقه الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .



وقال محافظ قنا إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الوصول إلى مصر خالية من مرض شلل الأطفال فى إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .



وأضاف "الداودي" أن فعاليات الحملة سوف تستمر على مدار 4 أيام حتى الأربعاء الموافق 15 يونيو الجارى، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، ويبلغ عددهم 583 ألفًا و806 طفل ، وسيتم تطعيمهم بطعم سابين أحادى التكافؤ نمط 2 ، من خلال نقط عن طريق الفم، مؤكدًا أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة ولتحقيق المستهدف منها، كما تم التنبيه على رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات لمساعدة فِرق التطعيم للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.



ومن جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، أنه تم تخصيص 1426 فريقا طبيا منها 1191 فريقا متنقلا، و235 فريقا ثابتا بالوحدات الصحية والمستشفيات، مشيرا إلى أنه يشارك في الفرق الطبية أطباء، وممرضون، ومسجلو بيانات، ومراقبون، ومسعفون، والرائدات الريفيات، ومسئولو الثقافة الصحية، لافتًا إلى أن أعضاء فرق التطعيم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، مؤكدًا توافر الطعوم وأدوات الحفظ الخاصة بها وأن التطعيم مجانى دون أى رسوم.