محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع لجان منع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع أعضاء اللجان المشكلة بالقرار رقم 164 لسنة 2022م، والمختصة بمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، بمختلف مراكز المحافظة، وذلك للوقوف على آخر المستجدات، ومتابعة معدلات الآداء ونسب الإنجاز، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد نصر الدين حسني ممثلا لمديرية أمن سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وأعضاء اللجان .

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية دور اللجان المشكلة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، والحفاظ عليها، مشددا على أنه لا تهاون على الإطلاق مع المقصرين، لافتا إلى أنه لن يسمح بالتعدي على شبر واحد من الأراضي الزراعية، مؤكدا أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية سيكون أحد أسس التقييم لرؤساء القرى والمدن .

يذكر أن تلك اللجان تختص بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية، في نطاق كل منها، والتصدي لأي تعدي عليها، ومنعه في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، على أن تعد اللجنة الرئيسية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام تقريرا دوريا شهريا بموقف التعديات والإزالات والإجراءات التي تم اتخاذها .