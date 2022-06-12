محافظ الوادى الجديد يستقبل وزيرى الأوقاف والرياضة لتفقد مشروعات خدمية.. صور

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ترافقه حنان مجدى نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك بحضور الدكتور خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولفيف من الدعاة والعلماء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.

تأتى هذه الزيارة فى إطار التنسيق بين وزارة الأوقاف والمحافظة لافتتاح وإطلاق أولى فعاليات اللقاء المفتوح للعلماء والمثقفين مع الشباب من الوادى الجديد، والذى تعتزم الوزارة تنفيذه على مستوى الجمهورية، ويهدف إلى نشر الفكر الوسطى المستنير وبناء الوعى الدينى والوطنى والقيمى لدى الشباب ومحاربة الفكر المتطرف والشائعات والتصدى لهما.



استقبال وزير الاوقاف



استقبال وزير الرياضة



محافظ الوادى الجديد ووزير الرياضة



محافظ الوادى الجديد يستقبل وزيرى الأوقاف والرياضة لتفقد مشروعات خدمية



وزير الرياضة



وزير الاوقاف فى الوادى الجديد