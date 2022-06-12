محافظ المنيا يوجه بسرعة إنجاز المرحلة الثانية من محطة مياه عرب الزينة بسمالوط

عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة عدد من القضايا التى تهم المواطنين بمركز سمالوط، بهدف إيجاد حلول جذرية وسريعة لها، جاء ذلك بحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والمهندس مجدى بندى مدير إدارة تطوير وحماية النيل بالمنيا، والمهندس منتصر عبد الوهاب، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مركز ومدينة سمالوط.

قال المحافظ إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تعمل على إيجاد حلول جذرية وسريعة لكافة المعوقات والمشكلات العالقة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكداً أنه يتم التواصل بشكل فعال مع السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، تنفيذا لتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات دورية معهم باعتبارهم أحد أهم الجهات الشريكة المشاركة فى وضع حلول للمشاكل والقضايا.

أعلن المحافظ خلال اللقاء، أنه تم التنسيق مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب، لتنفيذ أعمال استبدال شبكات الصرف الصحى بطريق الصفصافة بمركز سمالوط، تمهيدا للانتهاء من أعمال رصفه وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بمركز سمالوط.

كما وجه المحافظ خلال اللقاء بسرعة إنجاز أعمال المرحلة الثانية من محطة مياه عرب الزينة بمركز سمالوط، استعدادا للبدء فى التشغيل التجريبى لها، عقب إجراء كافة أعمال الصيانة واحتياجات التشغيل، وتطهير ورفع الإطماء من المأخذ، والفلاتر، بالتنسيق مع جهاز حماية النيل، مشيراً إلى أن المحطة تم إنشاؤها منذ عام 2007، بطاقة 150 ألف لتر ثانية، منها 80 ألف لتر فى المرحلة الأولى على أن تستكمل الـ 70 ألف لتر ثانية فى المرحلة الثانية.

وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب، بدراسة حلول بديلة عاجلة لإنهاء أعمال شبكات الصرف الصحى المنزلية بقرية دير جبل الطير، لحين الانتهاء من تحويل محطة معالجة صرف صحى دير جبل الطير من ثنائية إلى ثلاثية، مع الحفاظ على البيئة وسلامة وصحة مواطنى القرية.

وفى نفس السياق وجه المحافظ بسرعة إنهاء أعمال التوسعة بمحطة مياه على باشا حلمى بمطاى، لحل مشكلة ضعف المياه بالمنطقة، وللتيسير على المواطنين.