محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة فى دير جبل الطير

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اللمسات النهائية لأعمال التطوير، تمهيداً لافتتاح المسار، وذلك بحضور العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية، والمشرف العام على قطاع المشروعات، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، وأحمد راشد رئيس مركز سمالوط، والعميد وليد العاطون مدير إدارة المرور، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، والجهات المعنية.

تابع المحافظ، كافة الأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، والطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت، وأعمال التشجير، موجهاً رئيس مركز سمالوط، بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق بوضع لافتات استرشادية على كافة الطرق المؤدية للمسار، كما شدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالحالة العامة للنظافة وتمهيد الطرق، ورفع وإزالة أي مخلفات وإشغالات على جانبي الطريق.

قال المحافظ، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار رحلة العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أحد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية، مشيراً الى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يتابع باستمرار الموقف العام لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات، ومنها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط، لوضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.