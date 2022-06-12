محافظ الفيوم: حصر كامل التعديات والمخالفات بجميع المدن من يناير حتى الآن

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الزراعة وأملاك الدولة، ووحدة المتغيرات المكانية، ووحدة البنية المعلوماتية.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، لحصر كافة المتغيرات المكانية بداية من شهر يناير وحتي الآن، وكيفية التعامل معها والرد عليها، ورفع إحداثياتها، مشدداً على ضرورة المتابعة اليومية للتأكد من عدم وجود هذه المخالفات مرة أخرى، مؤكداً على ضرورة تنسيق عمل لجان مجالس المدن، ولابد وأن تتطابق المتغيرات التي يتم رصدها مع كافة المديريات والهيئات.

وشدد "الأنصاري" على التعامل مع المتغيرات بشكل يومي، مؤكداً أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق التام بين مسئولي الزراعة ومجالس المدن، وكافة الجهات ذات الصلة، للتصدي الحازم لكل أوجه التعديات وإزالتها في المهد فور حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.