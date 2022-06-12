محافظ البحيرة يعتمد المخططات العمرانية الجديدة بقرى ومراكز المحافظة لمواجهة العشوائيات

البحيرة - ناصر جودة

أعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة.

ويأتي هذا الاجراء في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية.

وضمت المخططات العمرانية الجديدة 5 مراكز وهى :-

- المخطط التفصيلي لقرية كفر الغابة التابعة لقرية ششت الأنعام بمركز ايتاى البارود.

- خريطة المخطط التفصيلي لقرية أبو الشقاف التابعة للوحدة المحليه لقرية أبو الشقاف بمركز حوش عيسى.

- خريطة المخطط التفصيلي لقرية محلة قيس التابعة للوحدة المحليه لقرية محلة فرنوى بمركز شبراخيت.

- خريطة المخطط التفصيلي لقرية اورين التابعة لمركز شبراخيت.

- المخطط التفصيلي لقرية نظارة سماديس التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بمركز الرحمانية.

- خريطة المخطط التفصيلي لقرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة.

من جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية، والمنسق العام لقانون التصالح، بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع، لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية وذلك عند إعتماد المخططات التفصيلية.