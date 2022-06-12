محافظ الإسكندرية: لدينا 8 مراكز خدمات تموينية متطورة بتكلفة أكثر من 8 مليون

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح محافظ الإسكندرية، اليوم، "مركز خدمات باب شرق التمويني" بمنطقة سموحة بنطاق حي شرق،وهو المركز الثامن من نوعه، بالإضافة إلى عدد سبعة مراكز تموينية أخرى بأنحاء المحافظة، في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد سعدالله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والأستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق.

وخلال الافتتاح؛ أكد الشريف أن المحافظة تعمل على تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الإسكندرية تضم حتى الأن عدد 8 مراكز خدمات تموينية متطورة بتكلفة أكثر من 8 مليون، وذلك بديلاً عن عدد 16 مكتب تمويني قديم من أصل 25 مكتب تمويني قديم على مستوى المحافظة. موضحًا أن تلك المراكز تقدم خدمات مجانية للمواطنين، كما تعمل بنظام مطور إلكترونيًا من خلال الحواسب الإلكترونية، والمدة الزمنية للتعامل مع المواطن لأداء الخدمة لا تتعدى العشر دقائق.

وتضم المراكز: مركز السيوف المطور، ومركز حى شرق، ومركز حى غرب، ومركز حى العجمى، ومركز أبو قير، ومركز طوسون، ومركز محرم بك، ومركز باب شرق.

من جانبه أوضح؛ مدير مديرية التموين، أن المركز الجديد يتعامل مع المواطنين من خلال عدد 5 شبابيك، ويضم المركز عدد مكتبين تموين هما باب شرق أول وباب شرق ثان تم دمجهم في مركز واحد. وأشار إلى أن المركز يتعامل بالنظام البنكي حيث لا يوجد طوابير ولا تكدسات ولا زحام، ويتم استدعاء المواطن بنظام النداء الآلي للتعامل من خلال أحد الشبابيك. لافتا إلى أن المركز به خدمات على أعلى مستوى من تواجد كاميرات للمراقبة ولوحات إرشادية لتوجيه المواطنين للمستندات المطلوبة، ويعمل في هذه المراكز موظفين على كفاءة عالية تم تدريبهم وتأهيلهم على مهارات التعامل مع المواطنين.



محافظ الاسكندرية يفتتح مراكز الخدامات المختلفة (2)



محافظ الاسكندرية يفتتح مراكز الخدامات المختلفة (3)



محافظ الاسكندرية يفتتح مراكز الخدامات المختلفة (4)