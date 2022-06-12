محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز بحصر ميداني للمساحات المنزرعة بالقمح.. صور

واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – القرارات الوزارية والكتب الدورية الخاصة بتوريد محصول القمح وتحفيز المزارعين بالإضافة إلى تشكيل لجان الحصر الميداني للمساحات المنزرعة بمشاركة التموين والزراعة وتحرير المحاضر العاجلة للممتنعين عن التوريد وفقًا للقانون لافتًا إلى تكثيف حملات توعية المزارعين والموردين والتجار بضرورة توريد محصول القمح وتحفيز المزارعين من خلال حصولهم على حصتهم من النخالة الخشنة عن كل 12 أردب يتم توريدها مشددًا على ضرورة الاعلان بواسطة بنرات موضح فيها تفاصيل القرار على جميع المطاحن والصوامع والشون وجميع الإدارات التموينية لتوعية المزارعين والموردين بقرار وزير التموين الخاص بصرف حصة النخالة الخشنة وتشجيعهم وتحفيزهم على توريد محصول القمح المحلي للشون والصوامع والمطاحن وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع لافتًا إلى إنه يعتبر عدم تسليم المزارعين لكميات من القمح بالحد الأدنى المحدد له بالقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار إليه (اثنى عشر أردبًا للفدان) مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.

وأعلن محافظ أسيوط عن استمرار عقد لقاءات واجتماعات مكثفة مع كبار التجار والموردين المعتمدين وغير المعتمدين بالإضافة إلى رؤساء مجالس الإدارات الزراعية والقيادات الطبيعية لحثهم على تكيف الجهود ورفع معدلات توريد محصول القمح المحلي لتحقيق المستهدف المطلوب من المحافظة بالإضافة إلى اجتماعاته المستمرة مع رؤساء المراكز والأحياء والقرى بديوان عام المحافظة وبحضور مسئولي التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء ومسئولي المطاحن والصوامع والبنك الزراعي فضلًا عن جولاته الميدانية والمفاجئة على الصوامع والمطاحن الحكومية والخاصة لمتابعة سير العمل وتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بتوريد محصول القمح وتحفيز المزارعين والموردين وتسهيل الاجراءات عليهم مشيرًا إلى استلام الموردين مستحقاتهم المالية أولاً بأول حيث أن سعر الأردب قد بلغ ٨٨٥ جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط وذلك طبقاً لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022 لافتًا إلى أن اجمالي المساحة المنزرعة بالقمح داخل المحافظة تصل إلى 230 ألف فدان بمتوسط انتاجية لمحصول القمح يصل إلى 18 أردب للفدان - حسب تقديرات مديرية الزراعة بالمحافظة.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرًا إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".