محافظ أسيوط يعلن تنظيم ملتقى للتوظيف الثلاثاء المقبل.. تعرف على التفاصيل

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم ملتقى للتوظيف بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة يوم الثلاثاء 14 يونيو من الساعة ٩ صباحًا حتي الساعة 5 مساءً، وذلك لتوفير أكثر من 500 فرصة عمل بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص بهدف توفير فرص عمل للشباب الأسيوطي الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة أو بدون مؤهلات من سن 19 عام وحتى 55 عام وتخصيص فرص عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة وذلك في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال لقائه مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط.

وتم خلال اللقاء استعراض فكرة الملتقى التي ترتكز على قيام الشركات بعرض فرص العمل المتاحة لديها ويتقدم لها الشباب طبقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل فيما تقوم هذه الشركات بعمل مقابلات مع كل شاب أو فتاة لمعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف وفي حالة الموافقة تقوم بتشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع امكاناتهم وتحقق لهم دخل مناسب.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة فى الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص حيث أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية وكلف المحافظ مسئولي التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطبيق أسلوب جديد في الإعداد والتنظيم الجيد لملتقى التوظيف من أجل تحقيق أهدافه المرجوة بالشكل المطلوب لافتًا إلى أن المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي تقوم بتنظيم ملتقى التوظيف ضمن برنامج "فرصة" الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لاستهداف المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وأصحاب الإرادة من ذوى الهمم والباحثين عن فرص العمل من السيدات والشباب على أن يتم تنظيم ملتقيات دورية للتوظيف لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الشباب للتعرف على فرص العمل المتاحة بشكل مباشر مع أصحاب الشركات والأعمال في مختلف المجالات ودون اللجوء إلى الواسطة أوالمحسوبية مضيفًا أن حل مشكلة البطالة لن يأتي إلا من خلال تكاتف المجتمع بأكمله من أجل بناء مصر التى نحلم بها جميعاً.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن ملتقى التوظيف الأول الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت رعاية ودعم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء عصام سعد محافظ أسيوط يعتبر من المكاسب الهامة للشباب من أبناء المحافظة لأنه يوفر أكثر 500 فرصة عمل بكبرى الشركات داخل محافظة أسيوط وخارجها وإتاحة فرص العمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة ولجميع المؤهلات الدراسية وتوفير فرص العمل للشباب بالمناطق الصناعية وإتاحة الفرصة للشركات لاعلان عن نشاطها وللوظائف التي تحتاجها.



لقاء وكيل وزارة التضامن الاجتماعي



لقاء وكيل وزارة التضامن الاجتماعي