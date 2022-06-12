يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية بلغت 39,42 في المائة ، مقابل نسبة 40,75 في المائة خلال دورة سنة 2017. 