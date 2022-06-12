لوحات معدنية مميزة.. شاهد أرقام سيارات بالمزاد الإلكترونى وأسعارها.. صور

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام محددة للقيام بغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات نوضحها بالصور التالية :
لوحات معدنية مميزة.. شاهد أرقام سيارات بالمزاد الإلكترونى وأسعارها.. صورالأحد، 12 يونيو 2022 11:11 ص
لوحات مميزة معروضة فى مزاد إلكترونيا
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