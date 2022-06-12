قوافل جامعة طنطا الطبية تقدم خدماتها العلاجية بالمجان لـ 1525 مواطنًا بقطور

الغربية عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية كبرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى قرية ميت الشيخ مركز قطور بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، على مواصلة الجامعة تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان.

ووجه رئيس جامعة طنطا باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الغربية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وأشار الدكتور حمدى شعبان، ‏القائم باعمال نائب رئيس الجامعة، لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 1525 حالة أهالي القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وصرح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب بجامعة طنطا أنه تم تحويل 88 حالة حرجة بمستشفيات الجامعة لاستكمال العلاج فى تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والاطفال والرمد والمسالك البولية والمخ والأعصاب.

ضمت القافلة نخبة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.