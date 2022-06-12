اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 يونيو 2022 08:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

قوات الإنقاذ النهرى تنتشل جثمان شاب سقط فى الملاحات شرق الإسكندرية

الأحد، 12 يونيو 2022 08:17 م
قوات الإنقاذ النهرى تنتشل جثمان شاب سقط فى الملاحات شرق الإسكندرية اسعاف - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الكابتن إيهاب المالحى، أحد غواصي الخير بالإسكندرية، نجاح قوات الإنقاذ النهرى، فى انتشال جثمان إسلام أحمد، شاب يبلغ من العمر 16 عاما، سقط فى الملاحات بمنطقة سيدى جابر شرق الإسكندرية.
 
و قال الكابتن إيهاب المالحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فريقا من الإنقاذ النهرى مدعوما بعدد من غواصي الخير بالإسكندرية، قد انتقل إلى مكان الغريق فور تلقى البلاغ، وتم انتشال الجثمان سريعا، ولم يستغرق الأمر أكثر من ساعة، وتم انتشال الجثمان.
 
وكان الكابتن إيهاب المالحى، أحد غواصين الخير بالإسكندرية، قد أكد على أن مجموعة من غواصين الخير يقومون بالتدريب الأسبوعى لفرق الإنقاذ على شواطئ الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، وذلك لرفع كفاءة ومهارات الغطاسين وفرق الإنقاذ على الشاطئ، مؤكدا أن تلك التدريبات تنفذ مجانا.
 
 
 
 

الاسكندرية

غريق

حالات الغرق

غواصين الخير



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة