"قرية بلا إدمان" تواصل حملاتها التوعوية بالمنصورة لرفع الوعى بمخاطر الإدمان

الدقهلية - مرام محمد

نظمت إدارة شئون المرأة بديوان عام محافظة الدقهلية، بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان، اليوم، حملة توعوية بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة، فى إطار مبادرة "قرية بلا إدمان" لرفع الوعى بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة بمحافظة الدقهلية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

تضمنت أنشطة المبادرة تنظيم حملات توعوية عن مخاطر وأضرار التدخين والإدمان والعلاج وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وآليات الاكتشاف المبكر وطرق التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لتقديم الخدمات العلاجية مجانا؛ بهدف زيادة الوعى لدى كافة فئات المجتمع وتعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، فضلا عن تأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة فى جهود التوعية بخطورة القضية.

وتستمر أعمال مبادرة "قرية بلا إدمان"، فى محافظة الدقهلية، بالتعاون الكامل مع مديريات الخدمات، وفى مقدمتها الشباب والرياضة والتربية والتعليم وكافة القطاعات الخدمية بالقرى المستهدفة بهدف نشر الوعى بين كافة الفئات المجتمعية من خلال المدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب والوحدات الاجتماعية والوحدات القروية.

وتهدف المبادرة إلى تنظيم عدد من الندوات والبرامج التوعوية وتقديم حزمة من الأنشطة الوقائية وإلقاء المحاضرات عن آثار التدخين والإدمان على الصحة البدنية والقدرة على ممارسة الحياة اليومية، وكذا الأسباب النفسية والاجتماعية التى تدفع الفرد للتدخين والآثار المترتبة على ذلك، وتوزيع مطبوعات وبوسترات للتوعية للمواطنين بمخاطر الإدمان والتعاطى والتدخين على الشباب والأسرة والمجتمع؛ لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطى والإدمان.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان وقائيا وعلاجيا وقانونيا من خلال تنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية بهدف رفع الوعى بمخاطر إدمان وتعاطى المواد المخدرة بين كافة فئات المجتمع، وفى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بالمحافظات.























