"فن الرسم بالرصاص" ورشة عمل للأطفال في بيت السناري

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية للأطفال، والنشء تحت عنوان: "فن الرسم بالرصاص. أساسيات البورتريه"، وذلك غدا الاثنين الموافق 13 من الشهر الجاري، في تمام الثانية عشرة ظهرًا، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الورشة على تعليم الأطفال فن الرسم بالقلم الرصاص، ومفهوم الأبعاد والمنظور والخطوط الخارجية للأشياء، من خلال التركيز على رسم الموضوعات والأشخاص بنسبهم الواقعية، وكذلك أساسيات وأساليب الحركة والظل والنور والخلفيات المستوحاة، فضلا عن اختيار الأدوات المناسبة للحصول على نتائج رائعة.

تقدم الورشة يسرا عبد الشافي؛ وهي فنانة محترفة، شاركت في كثير من المعارض، وقدمت عديد الورش التدريبية والتعليمية في محافظات القاهرة والإسكندرية ورشيد.

تهدف الورشة إلى تدريب الأطفال على استخدام القلم الرصاص في الرسم لمحاكاة الطبيعة من حولهم، بالإضافة إلى تنمية قدراتهم من خلال تعريفهم بأساسيات فن جديد بهدف رفع الحس الفني وتحفيز مهاراتهم واكتشاف مواهبهم، وكذلك اكتشاف الحالة النفسية للطفل من خلال تحليل رسوماته، والتعرف على شخصيته.

تستغرق الورشة 4 محاضرات، وتستهدف الأطفال من 10 إلى 12 سنة.