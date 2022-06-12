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فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية بالغربية اليوم ولمدة 15 يوما

الأحد، 12 يونيو 2022 04:00 ص
فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية بالغربية اليوم ولمدة 15 يوما امتحانات الإعدادية - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، فتح باب تلقي وقبول طلبات تظلمات الطلاب وأولياء أمور الطلاب، على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، بداية من اليوم الأحد 6/12 ولمدة 15 يوما .

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالغربية، في بيان رسمي لها، إلى أن إجراءات التظلمات، تتضمن تقدم ولي أمر الطالب، بطلب وسداد الرسوم الخاصة بواقع 35 جنيها لكل مادة، وذلك بالمكان المخصص في كل إدارة تعليمية مستوى المحافظة، للتيسير على أولياء الأمور، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية.

وهنأ محافظ الغربية أبناءه الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، موجها بتنظيم حفل تكريم لهم مطلع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة.

وصرح وكيل الوزارة، بأنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88749 طالبا وطالبة حضر منهم 88143 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.13%، وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، تقدم لأداء الامتحان 4740 طالبا وطالبة حضر منهم 4640 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 82.75%، كما بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للصم 97.3%، وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية 84%.


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