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طولها يتجاوز مترا.. سمكة البراكودا المفترسة فى حلقة أسماك الغردقة.. لايف

الأحد، 12 يونيو 2022 02:02 م
طولها يتجاوز مترا.. سمكة البراكودا المفترسة فى حلقة أسماك الغردقة.. لايف سمكة البركودا المفترسة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بث تلفزيون اليوم السابع، ظهر اليوم لايف جديد من حلقة سمك الغردقة، حيث تم رصد سمكة البركوده الضخمة والمفترسة داخل حلقة سمك الغردقة والتى يتعدى طولها متر ويبلغ وزنها اكثر من 14 كيلو جرام.

 

وتبين أن سمكة البركوده الضخمة يتم صيدها من على اعماق كبيرة فى البحر الأحمر ويبلغ سعر الكيلو منها 60 جنيها للكيلو وانها من الأسماك الفسفورية التى يطلبها الكثير من اهالى الغردقة والوافدين بحلقة سمك الغردقة.

وقال قاسم عادل احد تجار الاسماك بالغردقة أن تلك السمكة لها طالبيها والتى يعرف قيمتها من سكان البحر الاحمر والغردقة تحديدا وانها من الاسماك الذى يكثر الطلب عليها واغلب سمكة البركوده ضخمة والواحدة منها تكفى عائله

 

واضاف أن بعض اسماك البركوده الضخمة يتم بيعها بالكيلو موضحا أن من الممكن أن تاخذ ما يكفى الشخص منها بالكيلو وليس السمكة باكملها، وان هناك بعض الاجانب الذين يقبلون على شرائها

 

وتابع أن هناك اقبال على شراء الاسماك الفسفورية وخاصة الجمبرى الذى تعدى الكيلو ال 120 جنيها وان هناك الكابوريا والاستكوزا التى يقبل ايضا السياح على شرائها

 

وبلغ سعر الشعور الخرمى 80 جنيها والكشر 90 والبورى 70 جنيها والبياض 90 جنيها وان مع تطبيق قرار غلق الصيد هناك اسماك قليلة داخل الحلقة فى تلك الايام رغم موسم صيد الشعور.

 


البحر الاحمر

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سمكة البركودا

البركودا المفترسه

حلقة سمكة الغردقة



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