طولها يتجاوز مترا.. سمكة البراكودا المفترسة فى حلقة أسماك الغردقة.. لايف

بث تلفزيون اليوم السابع، ظهر اليوم لايف جديد من حلقة سمك الغردقة، حيث تم رصد سمكة البركوده الضخمة والمفترسة داخل حلقة سمك الغردقة والتى يتعدى طولها متر ويبلغ وزنها اكثر من 14 كيلو جرام.

وتبين أن سمكة البركوده الضخمة يتم صيدها من على اعماق كبيرة فى البحر الأحمر ويبلغ سعر الكيلو منها 60 جنيها للكيلو وانها من الأسماك الفسفورية التى يطلبها الكثير من اهالى الغردقة والوافدين بحلقة سمك الغردقة.

وقال قاسم عادل احد تجار الاسماك بالغردقة أن تلك السمكة لها طالبيها والتى يعرف قيمتها من سكان البحر الاحمر والغردقة تحديدا وانها من الاسماك الذى يكثر الطلب عليها واغلب سمكة البركوده ضخمة والواحدة منها تكفى عائله.

واضاف أن بعض اسماك البركوده الضخمة يتم بيعها بالكيلو موضحا أن من الممكن أن تاخذ ما يكفى الشخص منها بالكيلو وليس السمكة باكملها، وان هناك بعض الاجانب الذين يقبلون على شرائها.

وتابع أن هناك اقبال على شراء الاسماك الفسفورية وخاصة الجمبرى الذى تعدى الكيلو ال 120 جنيها وان هناك الكابوريا والاستكوزا التى يقبل ايضا السياح على شرائها.

وبلغ سعر الشعور الخرمى 80 جنيها والكشر 90 والبورى 70 جنيها والبياض 90 جنيها وان مع تطبيق قرار غلق الصيد هناك اسماك قليلة داخل الحلقة فى تلك الايام رغم موسم صيد الشعور.