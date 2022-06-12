ضوابط إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات.. إنفوجراف

يقدم "اليوم السابع" فى الإنفوجراف التالى ضوابط إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات وكيفية احتساب حالة الطالب ناجحا ومنقولا للصف الأعلى أم لم يحقق نسب النجاح المطلوبة وسيدخل اختبارات الدور الثانى.



ضوابط إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات

ـ يجب أن يحصل الطالب على 50% كحد أدنى للنجاح والانتقال للصف الأعلى.

ـ المدارس بدأت فى إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى 2022.

ـ قامت المدارس بتجميع درجات الامتحان الإلكترونى والورقى معا.

ـ تم تجميع أيضا درجات الفصلين الدراسيين معا.

ـ المدارس أكدت إعلان النتائج فى شكل تقديرات.

ـ تعلن نتيجة الطالب فى صورة تقديرات من 85 إلى 100" ممتاز.

ـ من 65 لأقل من 85 جيد جدا.

ـ من 50 درجة لأقل من 65 جيد.

ـ حصول الطالب على أقل من 50 درجة ضعيف.

ـ أي طالب تم تحرير محضر له لعدم تمكنه من أداء الامتحان الإلكتروني في أي مادة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأسباب تقنية، سيعتبر ناجحا.

ـ الطالب الذى تغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن قد تم تحرير محضر له يثبت تعرضه لمشكلة تقنية سيدخل امتحانات الدور الثاني.