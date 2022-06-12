ضبط أدوية مجهولة المصدر مهربة جمركيا بحوزة مدير صيدلية فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت أجهزة الأمن القبض على مدير صيدلية بالجيزة ، لحيازته كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر مهربة جمركيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بالجيزة تفيد حيازة مدير صيدلية لكمية من الأدوية مجهولة المصدر، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته (10350 قرص أدوي خاصة بعلاج أمراض "الضغط – السكر – الأعصاب - عظام) بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركياً ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.