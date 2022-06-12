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صرف القاهرة الكبرى: أنفقنا 6 مليارات جنيه فى 4 سنوات بنطاق القاهرة وشبرا الخيمة

الأحد، 12 يونيو 2022 12:20 ص
صرف القاهرة الكبرى: أنفقنا 6 مليارات جنيه فى 4 سنوات بنطاق القاهرة وشبرا الخيمة المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى
أحمد عبد الرحمن

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قال المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، إن حجم الإنفاق على مرفق الصرف الصحى، خلال أربع سنوات ماضية، حوالى من 5 إلى 6 مليارات جنيه، فى نطاق القاهرة وشبرا الخيمة فقط.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر فضائية "سى بى سي"، مع الإعلامى عمرو خليل، أنه يتم العمل على 6 محاور أبرزها تطوير محطات الرفع وتوفير الخدمة بالمناطق المحرومة، لافتا إلى أن المناطق المحرومة هى مناطق عشوائية صدرت حديثا. 

 

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، أن الدولة تعمل بخطة جيدة، فى أن بعض المناطق التى حالتها سيئة يتم إزالتها وإعادة تخطيطها، مشيرا إلى أن الخط الساخن 175 يستقبل الشكاوى على مدار 24 ساعة، وفورا تتوجه فقرة من الصيانة. 


الشكاوى

الصرف الصحي

العشوائيات

المناطق المحرومه



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