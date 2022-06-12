اليوم السابع
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شكرى: ناقشت مع وزير خارجية لاتفيا تطورات الأوضاع فى أوكرانيا وليبيا وسوريا

الأحد، 12 يونيو 2022 02:29 م
شكرى: ناقشت مع وزير خارجية لاتفيا تطورات الأوضاع فى أوكرانيا وليبيا وسوريا وزيرا خارجية مصر ولاتفيا
كتب أحمد جمعة

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رحب وزير الخارجية سامح شكري، بوزير خارجية لاتفيا إدجرز رينكيفيتش، الذي يزور القاهرة حاليا، مشيرا إلى إجراء جلسة مباحثات مشتركة بين الوزيرين حول أوجه العلاقات الثنائية، موضحا أن تم التوقيع على تعديل الاتفاق العلمي بين البلدين، لافتا إلى تطلع مصر للخبرات التي توصلت لها لاتفيا خلال الفترة الأخيرة حيث حققت تقدم ملموس ولدى مصر رغبة مشتركة لتعزيز التعاون في المجالات.
 
أشار "شكري" في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لاتفيا إدجرز رينكيفيتش في مقر وزارة الخارجية بماسبيرو، الأحد، إلى توجه مصر نحو الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، موضحا أن وزير خارجية لاتفيا يرافقه وفد اقتصادي سيلتقي مع نظرائهم في مصر خلال الزيارة.
 
تطرق الوزير شكري لأهمية تعزيز التعاون في المجال التجاري والسياحي والقطاع الاقتصادي في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوده الحكومة المصرية، مشيرا لإمكانية استفادة لاتفيا من فرص الاستثمار في مصر عبر الدفع بشركاتها للاستثمار في مصر.
 
أكد الوزير شكري أن ملف الحرب في أوكرانيا على سلم أولويات المباحثات وكذلك تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا وقضية سد النهضة، مشيرا لتطلع مصر لاستمرار التنسيق المشترك بين البلدين وتم التطرق لقضية حقوق الانسان، موضحا أن الحوار في مجال حقوق الانسان تم في إطار التفهم المشترك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي وضعتها الدولة المصرية.
 
وكشف وزير الخارجية سامح شكري عن لقاء مرتقب مع وزير خارجية لاتفيا خلال الأسبوع المقبل خلال مشاركته في اجتماع لوكمسبورج، مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز العلاقة مع لاتفيا خلال الفترة المقبلة.
 
 
 
 

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