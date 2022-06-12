"شباب الأقصر" تعلن بدء مسابقة "إبداع قادرون" بعدة مجالات لذوي القدرات والهمم

وأكد صلاح رشوان، لـ"اليوم السابع"، أنه تعلن مديرية الشباب والرياضة (مكتب قادرون باختلاف) بمحافظة الأقصر، عن بدء تنفيذ التصفيات التمهيدية لمجالات التسابق بمسابقة "إبداع قادرون" للأفراد ذوي القدرات والهمم، وذلك على النحو التالى:- (مجال الفنون الشعبية يوم الاحد 2022/6/12م - مجال العزف الفردي يوم الأثنين 2022/6/13 م - مجال الإنشاد الديني يوم الأربعاء 2022/6/15م - مجال الغناء الفردي يوم الخميس 2022/6/16م.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أن مكان تنفيذ المسابقات سيكون فى نادى التجديف والرياضات المائية بالأقصر كورنيش النيل أمام بنك القاهرة، وذلك في تمام الساعة 5 مساءاً على جميع المشاركين فى المسابقة الحضور فى الموعد المحدد، موضحاً أن مســـابقة "إبداع قادرون" تعد أقوى مسابقة فنية وثقافية لذوي القــدرات والهمم على مستوى الجمهـــورية.

وفى نفس السياق نظمت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات مشروع القوافل الرياضية بالقرى الأكثر إحتياجاً، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج والتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك داخل مركز شباب الأقصر ومركز شباب البياضية ومركز شباب الطارف ومركز شباب الزينية قبلي ومركز شباب الندافين.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه يأتي برنامج القوافل الرياضية بالقرى الأكثر إحتياجاً بمحافظات الجمهورية، وذلك فى إطار سعى وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بتطوير القرى الأكثر إحتياجاً على مستوى الجمهورية وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية علي مستوي الجمهورية.

والجدير بالذكر أن تنفيذ القوافل الرياضية يأتى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وبتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد عبدالوهاب القائم بأعمال وكيل المديرية للرياضة، وجمال عبدالناصر مشرف المشروع بالمديرية.