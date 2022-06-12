شاهد محمد الننى فى حفل زفاف شقيقته.. وتريزيجيه يهنئ العروسين

وحضر الننى مع العروسين وسط حراسة لعدد من البودي جارد لتنظيم الحضور فى الفرح ومنع الزحام حول اللاعب.

وشهد حفل زفاف شقيقة محمد الننى حضور نجم المنتخب المصري محمود تريزيجه لمشاركة زميله النني فى فرحته بحفل زفاف شقيقته، وما أن وصل تريزيجه للحفل تجمع عدد كبير من المعازيم حول اللاعبين لالتقاط الصور التذكارية معهما.

وحرص الننى وتريزيجه على إرضاء الجميع والتقاط الصور معهم، واصطحب الننى تريزيجه للعروسين لتقديم التهنئة لهما والتقاط الصور التذكارية.

وشهد حفل زفاف شقيقة النني أول ظهور لزوجة محمد النني وطفليه مالك ومليكة أمام الجمهور، وجلسة زوجته بجواره طوال الحفل ووقف النني مع شقيقته وانضم للمعازيم ودخل فى وصلة رقص مع شقيقته وزوجها.