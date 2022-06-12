سيناتور روسى يحذر من ظهور أسلحة نووية فى فنلندا بعد انضمامها للناتو

وكالات

حذر السيناتور الروسي، ألكسي بوشكوف من خطر ظهور أسلحة نووية في فنلندا بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) .

وكتب بوشكوف في صفحته على موقع " تيليجرام" - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "حددت الحكومة الفنلندية مسارا لقطع العلاقات مع روسيا بشكل كامل تقريبا، وانسحاب جميع الشركات الفنلندية من السوق الروسية واندماجها الكامل في حلف الناتو، مما يسمح بنشر قواعد عسكرية وحتى أسلحة نووية في أراضيها".

وأضاف أن " هلسنكي لا تأخذ بعين الاعتبار الخسائر الاقتصادية التي ستظهر بعد قطع علاقات حسن الجوار مع موسكو"، معتبرا أن أسباب تغير النهج السياسي لفنلندا تحمل طابعا سياسيا وأن أعمال هلسنكي ستؤدي إلى تدهور الوضع الأمني وانخفاض الرفاهية المالية في البلاد .

وبدأت السويد وفنلندا التحدث عن احتمال انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وقدمتا طلبيهما للانضمام إلى الحلف في 18 مايو الماضي.