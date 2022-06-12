سقوط شخصين سرقا معدات من موقع تحت الإنشاء فى التجمع

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين بالتجمع، لقيامهما بسرقة أدوات ومعدات من أحد المواقع تحت الإنشاء، بأسلوب "المغافلة"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من (مشرف أمن بإحدى الشركات القائمة على تنفيذ أحد المشروعات تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، باكتشافه سرقة عدد (67) كلبس شده معدنية من محل عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاملين بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنه نظراً لتواجد الموقع الخاص بالشركة محل عمل المبلغ أمام الشركة محل عملهما فإختمرت فكرة سرقة الشدادات المعدنية المشار إليها، والتصرف فيها بالبيع ، وفى سبيل ذلك توجها للشركة محل البلاغ وتمكنا من الإستيلاء على المسروقات" بأسلوب المغافلة"، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمحل إقامتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.