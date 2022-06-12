ربة منزل تتخلص من نجلة زوجها فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تخلصت ربة منزل من نجلة زوجها بضربها حتى فارقت الحياة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى بمحافظة بنى سويف تحت تصرف النيابة.

استقبل مستشفى الواسطى المركزى، اليوم الأحد، طفلة عمرها 5 أعوام، وبها إصابات بالوجه، ونزيف بالأنف، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مدير مستشفى الواسطى المركزى، بوصول "فرحة"، 5 أعوام، مقيمة قرية أبويط، التابعة لدائرة المركز، بها إصابات فى الوجه ونزيف بالأنف، ولفظت أنفاسها الأخيرة، فور وصولها.

جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب الطبيب الشرعى لإجراء الكشف عليها.

دلت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى أن زوجة الأب وراء وفاة الطفلة، وألقى القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

واعترفت المتهمة أنها قامت بالتعدى على الطفلة المجنى عليها بالضرب بالأيدى، وإحداث الإصابات التى أودت بحياتها بدعوى تأديبها ومنعها من الخروج من المنزل.