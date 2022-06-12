اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الوزراء الأردنى يدعم احتفالية "إربد عاصمة الثقافة العربية 2022"

الأحد، 12 يونيو 2022 09:00 م
رئيس الوزراء الأردنى يدعم احتفالية "إربد عاصمة الثقافة العربية 2022" رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة
وكالات

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أكد الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني رئيس اللجنة الوطنية العليا لاحتفالية "إربد عاصمة الثقافة العربية 2022"، أن الجميع حكومة وقطاعا خاصا ومؤسسات مجتمع مدني وفعاليات شعبية، معنيون بإنجاح هذا الحدث الوطني والعربي المهم.
 
وشدد الخصاونة - خلال استقباله رؤساء الوفود العربية المشاركة في فعالية (إربد عاصمة الثقافة العربية 2022)، التي سيتم إطلاق باكورة فعالياتها اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - على دعم الحكومة لإنجاح هذا الحدث وإبرازه بما يليق بالثقافة والموروث الثقافي الأردني والعربي الأصيل، مشيرا إلى أهمية إنتاج فعل ثقافي عربي يليق بمستوى الأمة العربية وحضارتها الضاربة بالتاريخ.
 
وبين رئيس وزراء الأردن أهمية استدامة هذه الفعالية على مدار العام من خلال إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية بالتعاون مع المجتمع المحلي والدول الشقيقة لإقامة أسابيع ثقافية تبرز ثقافة الدول العربية وشعوبها.
 
من جهتهم، أكد رؤساء الوفود العربية المشاركون في الفعالية أهمية هذا الحدث الثقافي الأردني والعربي وضرورة مساهمة الجميع في إنجاحه وتحقيق أهدافه، معربين عن شكرهم للدعوة التي تلقوها للمشاركة في افتتاح الفعاليات.

الأردن

بشر الخصاونة

إربد عاصمة الثقافة العربية 2022

الحكومة الأردنية



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