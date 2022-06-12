اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الفلبين يدعو مواطنيه إلى الاتحاد لتحقيق مجد الأمة

الأحد، 12 يونيو 2022 10:03 م
رئيس الفلبين يدعو مواطنيه إلى الاتحاد لتحقيق مجد الأمة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي
وكالات

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حث الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الأحد مواطني بلاده على الاتحاد معا من أجل تحقيق مجد وانتصار الأمة الفلبينية والعمل على مواجهة الكراهية والانقسام.
 
جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفال بعيد الاستقلال ال124 في حديقة "ريزال" بالعاصمة مانيلا للمرة الأخيرة كرئيس تنفيذي للبلاد.
 
وقال دوتيرتي - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- إنه "بينما كان طريقنا إلى الحرية الحقيقية طويلا وشاقا، قطع أجدادنا أميالا وجعلونا رواد الديمقراطية الجمهورية في آسيا"، مضيفا "دعونا نفكر دائما في عملية بناء الأمة بروح حب الوطن الذي يجسده أولئك الذين سبقونا".
 
وكان دوتيرتي قد قام برفع علم الفلبين في الحفل ووضع إكليل من الزهور أمام نصب البطل الوطني الدكتور خوسيه ريزال، وذلك بحضور عدد من المسئولين من بينهم وزير الدفاع دلفين لورينزانا ورئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية الجنرال أندريس سينتينو ورئيس اللجنة التاريخية الوطنية للفلبين رينيه إسكالانتي، إضافة إلى وزراء ومسئولين آخرين في مجلس الوزراء.
 
ومن المقرر أن يغادر الزعيم البالغ من العمر 77 عاما منصبه في 30 يونيو، وهو نفس اليوم الذي يؤدي فيه خليفته فرديناند ماركوس جونيور اليمين الدستورية.

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