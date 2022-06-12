اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الإدارة المركزية والوكيل الشرعي للإسكندرية الأزهرية يتفقدان امتحانات الثانوية

الأحد، 12 يونيو 2022 02:37 م
رئيس الإدارة المركزية والوكيل الشرعي للإسكندرية الأزهرية يتفقدان امتحانات الثانوية رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية بالاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد لجان الشهادة الثانوية القسم الأدبي بمعاهد: الشهيد وليد بالعامرية، وبنين القويري، وفتيات القويري بالعجمي؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات.

وقال بيان اليوم ان الجولة تأتى للتأكد من مطابقة الامتحانات للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب من الأسئلة، ورافقهما أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي، ومحمد البرقي، ومنير شحاتة من قطاع المعاهد الأزهرية، ومحمد سعد مسئول الأمن بالإسكندرية. 

كما تفقد اللجان ومتابعة سجلات حضور، وانصراف الطلاب، والتأكيد على توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب لامتحاناتهم، ومنع الغش بكافة الطرق، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، والتأكد من عدم وجود شكوى للطلاب من الأسئلة، وكذلك متابعة غرفة العزل، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والحرص على خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمكانة الأزهر الشريف.

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