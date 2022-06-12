خروج عجلات عربة قطار عن القضبان دون إصابات بفوه فى كفر الشيخ.. صور

كفرالشيخ - محمد سليمان

شهدت مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، خروج قطار دسوق البصيلي عن القضبان، بمدخل مدينة فوة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية بين الركاب.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة فوه يفيد بخروج قطار دسوق البصيلي والذي يمر بمراكز دسوق وفوه ومطوبس، عن القضبان، وذلك بمدخل فوه، حيث لم ينتج عن ذلك وجود أي إصابات أو خسائر بشرية بين الركاب.

وتبين من خلال الفحص الأولي للقطار أن عجلات إحدى العربات بالقطار خرجت عن القضبان لتسقط على الأرض، وتمكن سائق القطار من التوقف بالقطار، وجارٍ معرفة أسباب خروج عربة عن القضبان من قبل مسؤولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ولم يستقبل مستشفى فوة للتأمين الصحي، وكذلك مستشفى فوة المركزي، أي مصابين نتيجة خروج قطار دسوق البصيلي عن القضبان، حيث تبين ذلك بعد مراجعة السجلات، دخول أي مصابين.



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خروج عجلات عربية قطار عن القضبان