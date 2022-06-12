حى وسط الإسكندرية ينظم قافلة طبية مجانية بقرى أبيس

، وتحت شعار "حقك تنظمي".

حيث نظم حى وسط اليوم قافلة طبية خدمية بقرية ابيس5 ,8، وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حى وسط بالتعاون مع منطقة وسط الطبية، وتم تنظيم القافلة على مدى خمسة أيام بعدة مناطق بالحي. وشملت خدمات تنظيم الأسرة، وكشف وعلاج مجانى فى عدة تخصصات: اطفال 106 حالة باطنة 95 حالة, فحص ثدى 44 حالة، تحليل سكر 53 حالة، اعتلال كلوى 53 حالة، ونسا 86حالة.

كما شملت خدمات الوحدة الفرعية لحمايه الطفولة بحى وسط من خلال رصد عدد من البلاغات الخاصه بالأطفال وتقديم الدعم المطلوب، خدمات إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بحى وسط، التى نظمت ندوة عن أهمية محو الأمية، وقامت بتجميع عدد من الراغبين فى محو أميتهم لفتح فصول جديدة، خدمات شركة مياه الشرب، التى قدمت ندوة عن ترشيد الاستهلاك. كما شملت القافلة عملا فنيا عبارة عن مسرح عرائس، عن أهمية تنظيم الأسرة، ومعرضا لبيع المنتجات اليدوية للرائدات الريفيات.

وشارك فى القافلة من حى وسط مدير إدارة اللجان والمجالس، مسئول الوحدة الفرعية لحماية الطفولة، مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار، ومسئولى وسط الطبية والجهات المعنية.