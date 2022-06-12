حرق حدائق الشيطان.. الداخلية تضبط 25 مزرعة مواد مخدرة بسيناء

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة بإستهداف دائرتى قسمى شرطة (سانت كاترين – أبورديس) بجنوب سيناء .

أسفرت الجهود عن ضبط (8) قضايا .. عبارة عن (25) مزرعة منزرعة على مساحة (22 فدان و 2 قيراط و 11سهم ) وكذا ضبط ( 1500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 60 كيلو جرام لبذور الخشخاش "أفيون" – 40 كيلو جرام لبذور القنب "بانجو") وضبط مكبس لتصنيع مخدر الحشيش وعدد 4 إسطمبة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.